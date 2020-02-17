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Город (Москва и область)     17.02.2020 09:19

В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

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Теги:  парковка  платная парковка  тарифы 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Зона платной парковки расширена в Москве с понедельника, 17 февраля, количество улиц на которых действует режим латной парковки увеличено до 1350.

Новые улицы с платной парковкой появились в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. В том числе платная парковка появится на 9 улицах за пределами МКАД (во Внуково и Митино).

Кроме того, на ряде улиц, где действует режим платной парковки, с сегодняшнего дня изменились действующие тарифы на парковку.

В общей сложности, зона платной парковки теперь распространяется более чем на треть улиц Москвы.

Перечень улиц, на которых впервые появится платная парковка можно посмотреть здесь.

Список изменений цен на парковки в разных районах Москвы можно посмотреть здесь.


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Карта места

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Теги: 
парковка  платная парковка  тарифы 

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