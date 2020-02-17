17 февраля. Mossovetinfo.ru – Зона платной парковки расширена в Москве с понедельника, 17 февраля, количество улиц на которых действует режим латной парковки увеличено до 1350.



Новые улицы с платной парковкой появились в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. В том числе платная парковка появится на 9 улицах за пределами МКАД (во Внуково и Митино).



Кроме того, на ряде улиц, где действует режим платной парковки, с сегодняшнего дня изменились действующие тарифы на парковку.



В общей сложности, зона платной парковки теперь распространяется более чем на треть улиц Москвы.



Перечень улиц, на которых впервые появится платная парковка можно посмотреть здесь.



Список изменений цен на парковки в разных районах Москвы можно посмотреть здесь.