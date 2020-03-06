6 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве устанавливают контакты пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



В настоящий момент большинство контактировавших с заболевшими уже установлено. Три человека, у которых выявлены симптомы ОРВИ госпитализированы, еще двое направлены в обсервационный центр, остальные находятся на домашнем карантине. У всех выявленных контактеров будут взяты анализы на коронавирус.



Сообщается, что большинство заболевших после возвращения из Италии не имели большого количества контактов, только одна девушка посещала занятия в университете. Вся ее учебная группа сейчас проходит обследования.



Данные о тех, кто контактировал с заболевшими и уехал в другие регионы, переданы региональным медицинским службам.



Ранее сообщалось, что в России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, из них пять – в Москве. Все заболевшие госпитализированы, трое находятся в Инфекционной больнице №1, еще двое – в больничном комплексе в Коммунарке. Всем заболевшим оказывается комплексная медицинская помощь. У четверых пациентов заболевание протекает в легкой форме, состояние еще одного заболевшего оценивается как состояние средней тяжести.



В штабе также напомнили, что все заболевшие прибыли из Италии и призвали всех, кто вернулся из этой страны рейсами SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва; SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен; SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва; 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва; SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва; «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29.02.2020 и S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва незамедлительно обратиться в скорую помощь по телефону, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. Ко всем обратившимся незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра.