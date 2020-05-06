6 мая. Mossovetinfo.ru – 5 858 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 85 973 случая заболевания. Вылечились 8 458 человек. Умерло 866 человек.



В России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом.