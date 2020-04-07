7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего в городе подтверждено 5181 случай заражения. Вылечились 222 человека, скончался - 31.



Кроме того, за прошедшие сутки еще 67 случаев заражения коронавирусом выявлено в Московской области.