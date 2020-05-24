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Город (Москва и область)     24.05.2020 10:46

В Москве зафиксировано наименьшее за май число случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус 

24 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2516 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это наименьший показатель с 29 апреля, когда было подтверждено 2220 случаев заражения.

Всего в столице зафиксировано 163 913 случаев. На данный момент в столице заражены 112 080 человек. Выздоровели 49 840 человек, умерли – 1993.

В России выявлено 344 481 случай во всех регионах.


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Теги: 
коронавирус 

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