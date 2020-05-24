24 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2516 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это наименьший показатель с 29 апреля, когда было подтверждено 2220 случаев заражения.



Всего в столице зафиксировано 163 913 случаев. На данный момент в столице заражены 112 080 человек. Выздоровели 49 840 человек, умерли – 1993.



В России выявлено 344 481 случай во всех регионах.