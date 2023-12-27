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Город (Москва и область)     28.12.2023 10:08

В новогоднюю ночь в столичном регионе метеорологи прогнозируют резкое похолодание

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Теги:  погода  Москва  Московская область  похолодание  новогодняя ночь 

28 декабря — Mossovetinfo.ru — Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг, 28 декабря, также пройдет снег и похолодает до -3 градусов. Также метеорологи прогнозируют резкое похолодание в новогоднюю ночь в столичном регионе.

28 декабря в Москве температура воздуха -2..-4°, по области -1..-6° до -4..-8° в темное время суток -3..-8°. Местами снег. Атмосферное давление 744-746 мм.рт.с; ветер западный, северо-западный порывистый  4-9 м/с.

Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу — метеорологи спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Также в первые дни нового 2024 года в столичном регионе дневные и ночные температуры прогнозируются ниже минус 14 градусов.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  похолодание  новогодняя ночь 

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