В новогоднюю ночь в столичном регионе метеорологи прогнозируют резкое похолодание

28 декабря — Mossovetinfo.ru — Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг, 28 декабря, также пройдет снег и похолодает до -3 градусов. Также метеорологи прогнозируют резкое похолодание в новогоднюю ночь в столичном регионе.



28 декабря в Москве температура воздуха -2..-4°, по области -1..-6° до -4..-8° в темное время суток -3..-8°. Местами снег. Атмосферное давление 744-746 мм.рт.с; ветер западный, северо-западный порывистый 4-9 м/с.



Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу — метеорологи спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Также в первые дни нового 2024 года в столичном регионе дневные и ночные температуры прогнозируются ниже минус 14 градусов.