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28.12.2023, 10:08
В новогоднюю ночь в столичном регионе метеорологи прогнозируют резкое похолодание
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг, 28 декабря, также пройдет снег и похолодае...
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Город (Москва и область)
27.12.2023, 09:46
Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках
27 декабря — Mossovetinfo.ru — На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских па...
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Город (Москва и область)
27.12.2023, 09:32
В столичном Росреестре подвели итоги 2023 года
27 декабря — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве подведены основные результаты деятельности за 2023 го...