10 апреля. Mossovetinfo.ru – Проведение работ по благоустройству в Москве приостановлено. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.



Он отметил, что исключение будет сделано для аварийных работ, а также для работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Собянин отметил, что данные ограничительные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса и могут быть продлены.