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Город (Москва и область)     11.04.2020 09:15

Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

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Теги:  Петр Бирюков  Бирюков  благоустройство 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Проведение работ по благоустройству в Москве приостановлено. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.

Он отметил, что исключение будет сделано для аварийных работ, а также  для работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Собянин отметил, что данные ограничительные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса и могут быть продлены.


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Теги: 
Петр Бирюков  Бирюков  благоустройство 

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