Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.04.2020, 09:15
Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Проведение работ по благоустройству в Москве приостановлено. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустро...
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Город (Москва и область)
10.04.2020, 20:52
Режим пропусков вводится в Подмосковье
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе будет поэтапно вводиться режим пропусков. ⠀ «Мы сделаем его мак...
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Город (Москва и область)
10.04.2020, 20:23
Москва приостанавливает заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские власти приостанавливают заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе отмеч...