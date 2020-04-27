27 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве за прошедшие сутки подтверждено 2871 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице выявлен 45 351 случай заболевания. Вылечились 3524 человека, умерли 435 человек.



В России зафиксировано 87 147 случаев заражения.