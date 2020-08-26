26 августа. Mossovetinfo.ru - Пандемия коронавируса может завершиться летом 2021 года, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев.
Профессор напомнил, что все подобные эпидемии проходили в три волны. При этом, вторая волна была мощнее первой, а третья слабее, так как организм людей уже научился бороться с вирусом.
«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна», - приводит слова Пальцева проект «Стопкоронавирус» на своей странице в Facebook.
Пальцев также напомнил, что коллективный иммунитет в вырабатывается когда да переболеет около 60% населения. А после того как переболеет 95% населения, вирус погибает.
При этом, профессор отметил, что это всё теория, однако, такого же мнения придерживаются практикующие врачи.
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