Мнения     24.09.2025 09:10

Больше всего России сегодня нужно возрождение культуры и духовности – опрос ВЦИОМ

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Больше всего нашей стране сегодня нужно возрождение культуры и духовности, а также опора на патриотизм. Чужие примеры как образец, на который нужно ориентироваться России, больше неинтересны, в фокусе — собственный опыт. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ представивший результаты опроса о том, как за 25 лет изменились представления россиян о том, что нужно нашей стране.

«С начала 2000-х годов в общественных запросах россиян произошли заметные изменения. Четверть века назад, после кризиса 1990-х (когда внезапная демократия ассоциировалась скорее с хаосом, чем с порядком, а на фоне общей усталости от перемен символом стабильности стала «сильная рука»), на первые позиции с заметным отрывом вышли сильный лидер и сильное государство. Сегодня эти потребности, видимо, закрыты, а существующие настроения указывают: запрос на силу трансформировался в запрос на смыслы, ценностные основания — культурную идентичность, духовность и патриотизм, возрождение традиций — и качество жизни. Хотя идея сильного лидера и государства остается значимой (особенно у старших поколений), она теряет абсолютный приоритет у россиян в целом. Иными словами, люди ищут в государстве не только инструмент порядка, но и источник моральной опоры», сообщает ВЦИОМ, анализируя ответы на тему что нужно России.

«При этом демократические институты и национальная идея остаются менее актуальными для страны, по мнению наших сограждан. Исключение здесь составляют молодые поколения (поколение цифры и младшие миллениалы), которые ставят демократию на первое место. Это можно интерпретировать и так: новые поколения чаще хотят активно участвовать в жизни страны», - также сообщает ВЦИОМ.

Также Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, отметил:

«За последние четверть века россияне еще более утвердились в своем убеждении, что нашей стране нужно идти своим путем, не слишком заглядываясь на опыт других стран. Это предполагает прежде всего упор на возрождение российской культуры, духовности и патриотизма. Запрос на сильное государство и сильного лидера в значительной степени удовлетворен, а запрос на возрождение традиций — пока нет. Демократические ценности и национальная идея остаются нишевыми, а не общераспространенными запросами. Образцы западных стран окончательно потеряли свое значение, опыт Китая стал несколько более популярным. Но в основе всего, повторюсь, лежит собственный путь и собственные ценности нашего уникального государства-цивилизации».

В опросе, проведенном в конце июля 2025 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

