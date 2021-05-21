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Мнения     21.05.2021 09:02

Диетолог рассказала, как нельзя худеть

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Теги:  диета  здоровье 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik рассказала, как нельзя худеть к лету и предостерегла от использования экспресс-диет.

По словам Барредо, экспресс-диеты, а также различные моно-диеты негативно сказываются на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов. Кроме того, быстрое снижение веса - это стресс для организма, который может обернуться быстрым набором веса в последующее время. При резком снижении веса организм понимает, что идет стресс и необходимо делать запасы, в связи с этим резко увеличивается выработка гормона кортизола - гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном.

По мнению диетолога, снижать вес необходимо постепенно, начать с простого снижения потребляемых калорий, перенести ужин на более ранний срок и добавить в него больше овощей и нежирного белка.

При этом, не стоит отказываться от калорий настолько сильно, чтобы ходить с чувством голода, отказываться от каких-то приемов пищи. Необходимо и завтракать, и обедать, и ужинать. Обязательно употреблять белок.

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Теги: 
диета  здоровье 

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