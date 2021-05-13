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Мнения     13.05.2021 09:30

Эксперт связала уровень заболеваемости COVID-19 в России с погодой

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Теги:  коронавирус  COVID-19  распространение  погода 

13 мая. Mossovetinfo.ru — В ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анну Баранову.

По мнению Барановой, сухая и жаркая погода снижает скорость передачи вируса от человека к человеку, а значит, в случае жары уровень заболеваемости снизится.

«Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса», - заявила Баранова.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  распространение  погода 

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