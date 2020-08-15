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Мнения     15.08.2020 12:15

«Это плохая история»: Зеленский - о выдаче Белоруссией «вагнеровцев» России

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Теги:  Зеленский  Беларуссия  Россия  ЧВК  Украина 

15 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу России задержанных в Белоруссии россиян ​​неприемлемым для дружественных межгосударственных отношений. В пятницу, 14 августа, задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину.

«Несколько слов о важном с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. О тех самых "вагнеровцах", демонах современной войны, которых правительство Беларуси отдало... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях... Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент Украины отметил, что такое решение «не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимопомощи».

После задержания в конце июля в Белоруссии группы россиян было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.  5 августа Зеленский поговорил на эту тему по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — написал после разговора Зеленский в своем telegram-канале.

9 августа Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.

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Теги: 
Зеленский  Беларуссия  Россия  ЧВК  Украина 

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