23 апреля — Mossovetinfo.ru — Применение судьями возможностей искусственного интеллекта (ИИ) возможно лишь при принятии бесспорных решений, то есть не требующих анализа позиций сторон. Об этом заявила председатель Верховного суда России Ирина Подносова, выступая по видеосвязи на XX Совещании председателей верховных судов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Ханчжоу, сообщает ТАСС
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«В последние годы активно обсуждается тема внедрения элементов искусственного интеллекта в работу судей. Полагаю, что дискуссия на эту тему имеет не только прикладной, но и этический аспект, Автоматизированное правосудие способно существенно облегчить работу судей и работников аппаратов судов, но применение его возможно только по бесспорным вопросам, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер», - сказала председатель Верховного суда России.
Также Подносова отметила, что , на современном этапе цифрового развития остро стоит вопрос обеспечения кибербезопасности в судебной системе.
В марте неизвестные хакеры взломали базы данных департамента юстиции австралийского штата Новый Южный Уэльс, получив доступ к тысячам файлов, содержащих конфиденциальные данные и судебные документы, сообщалось в заявлении ведомства.
С 23 апреля по 25 мая в Государственной Третьяковской галереи совместно с компанией «Яндекс» представлен выставочный проект, переосмысляющий влияние ИИ на искусство. Экспозиция носит название «Человек и нейросети: кто кого создает?» позволяет вовлечь художников и зрителей в дискуссию о том, какое место нейросети уже занимают в нашей жизни и как они могут изменить завтрашний день.
Развитие технологий ведет к тому, что потребуется принять пакет законопроектов, регулирующих применение искусственного интеллекта, как это ранее было с интернетом, риски злоупотреблений с использованием ИИ есть, сообщил накануне глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.