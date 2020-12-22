22 декабря. Mossovetinfo.ru - В следующие пять - семь лет заразность коронавируса может вырасти, но при этом заболевание будет вызывать меньше осложнений, такой прогноз в интервью РИА Новости дал инфекционист Евгений Тимаков.
По словам Тимакова, мутации вирусов происходят постоянно, в том числе мутации коронавируса. Однако «задачей» вируса является выживание во внешней среде с сохранением жизни носителя. Поэтому вирус становится более «контагиозным», распространяется с большей скоростью, однако, при этом, вызывает меньше осложнений.
Тимаков отметил, что именно это сейчас наблюдается с новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании. Он более заразен, чем обычный, однако пока нет никаких сведений о том, что он более опасен для заболевших.
Ранее инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов также заявил, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако пока нет никаких данных, чтобы утверждать, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализаций.
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