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Мнения     11.02.2021 14:49

Инфекционист рассказал, когда можно будет отменить масочный режим в Москве

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Теги:  масочный режим  коронавирус  COVID-19  маски 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Отменить обязательный масочный режим в России можно будет не раньше мая, а в Москве - не раньше июня, заявил в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, в настоящее время в стране еще существует большая группа людей, которая восприимчива к коронавирусу.

Кроме того, согласно исследованиям, COVID-19 является дозозависимой. Часть людей может заразиться вирусом, но в организм попадает небольшое количество вируса, в результате это не приводит к заболеванию. Однако, если доза вируса в организме увеличивается, человек может заболеть. Для таких людей маска является естественным барьером.

Тимаков отметил, что отменять масочный режим можно будет когда станет тепло, появится возможность постоянно проветривать помещения, начнут работать кондиционеры. Этот период наступит примерно в мае, а в средней полосе - в июне.

При этом, по словам инфекциониста, даже когда обязательный масочный режим будет отменен, его следует оставить в рекомендательном порядке для тех, кто еще не переболел или не вакцинировался.

Ранее в Чечне и Удмуртии ношение масок перевели из обязательных антикоронавирусных мер в рекомендательные. Однако, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок по-прежнему является обязательной мерой до тех пор, пока это требование не будет отменено.

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Теги: 
масочный режим  коронавирус  COVID-19  маски 

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