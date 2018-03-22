Изменять условия медстраховки для не прошедших диспансеризацию полагает правильным зам мэра Москвы

22 марта. Mossovetinfo.ru - Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников полагает правильным пересматривать условия страховки для тех, кто не прошел диспансеризацию и вследствие этого болезнь оказалась в более тяжелой стадии и требует существенно больших расходов на лечение. Зам мэра поддержал «азиатский опыт» (Япония, Корея), где такая схема уже работает. Печатников подчеркнул, что это его личное мнение.



Если человек не прошел диспансеризацию, «я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать. К сожалению, мое мнение здесь абсолютно личное», - сказал Печатников.



«Если пациент игнорирует диспансеризацию, и впоследствии у него выявляют рак в запущенной стадии, он лечится за свой счет», - отметил Печатников выступая и отвечая на вопросы на пресс-конференции в Информационном Центре Правительства Москвы.



«Я выступаю за то, чтобы технический осмотр людей стал не менее важен для государства, чем технический осмотр автомобилей», - подчеркнул Печатников.



ИА «Моссовет» публикует фрагмент стенограммы пресс-конференции заммэра Москвы Леонида Печатникова 21 марта 2018 года в Информационном Центре Правительства Москвы. Видеозапись пресс-конференции имеется в распоряжении редакции.



Отвечая на вопрос: можем ли мы заставить людей, как это сделано в некоторых странах Азии, обязательно проходить диспансеризацию, - Печатников сказал следующее.



«Хороший задали вопрос. Чем быстрее мы диагностируем рак на первой на второй стадии, тем больше вероятность успеха. Вы все это знаете, обо всем этом говорят.

Это сложный вопрос.



В Корее, если человек не прошел (предусмотренную плановую диспансеризацию – ред.) - ему присылают повестку, как в военкомат, он долен пройти в зависимости от возраста от профессии, этот самый «check up». Если он не прошел и у него выявляется запущенный рак, то платить за его лечение ему придется самому. Не полностью, но если при правильной постановке вопроса 95% расходов, а это огромные расходы, огромные - берет на себя государство, а на софинансирование остается только 5%, то в случае, если он не прошел, то 90-80%, и люди становятся банкротами. В США, где нет такой страховки, люди банкротятся, становятся личными банкротами, продают дома, для того чтобы лечиться от рака.



Я выступаю за то, чтобы «технический осмотр» людей стал не менее важен для государства, чем технический осмотр автомобилей.



Если человек не прошёл «технический осмотр» - «check up», диспансеризацию, - как угодно это назовите, вовремя, то я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать. К сожалению, мое мнение здесь абсолютно личное.



Я считаю, что у человека должна быть ответственность за свое здоровье и все, что мы просим, — это вовремя пройти диспансеризацию.



Причем скрининговые методы не требуют много времени. Если мужчина один раз в год сдал анализ крови на PSA и у него обнаружены высокие цифры, то дальше его уже обследуют. Высокий PSA еще не означает, что у него рак простаты. Но дальше есть обследования, которые могут привести к постановке этого диагноза.



Если женщина не может сделать маммографию в течение длительного времени, а потом оказывается, что это запущенный рак молочной железы, (я говорю о самых распростаненных формах рака) то эта женщина должна тоже нести ответственность за то, что она не подумала о своем здоровье.

Мне кажется, путь, который избрали азиатские страны, включая Японию и Корею, - он разумный».

