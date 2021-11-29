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Мнения     29.11.2021 02:29

«Красные зоны» ковидных больниц - не место для экскурсий - академик РАН

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Теги:  коронавирус  вакцина  вакцинация  красная зона  экскурсия 

29 ноября, Mossovetinfo.ru - Академик РАН Давид Иоселиани считает экскурсии в «красную зону» неэтичными и противоречащими правилам безопасности и клятве Гиппократа.

«Есть никем не отмененная клятва Гиппократа, где возбраняется и разглашение тайны болезни и тайны больного. Мы не должны разглашать болезнь человека, это его право - скрывать, а если он хочет, наоборот, оглашать, но это он должен делать, а не врач», - сказал Иоселиани в эфире «Эхо Москвы».

Объясняя почему он против экскурсий в «красные зоны» ковидных больниц Иоселиани сказал, что это подвергает риску людей, даже при наличии защитных костюмов.

«Так для чего подвергать людей лишнему риску? Чтобы показать, что люди страдают? Во-первых, это неэтично, показывать страдающего человека, больного человека и на этом примере сказать "вот вы можете так заболеть, страдать и так далее". Я считаю, это неправильно. Тем более врачи. Врачи должны быть наиболее гуманные и наиболее щепетильно относящимися к здоровью человека и делать все, чтобы человек был здоров, а не наоборот».

Накануне в Москве, после открытого письма врачей коронавирусных больниц, противникам вакцинации устроили экскурсию по реанимации и «красной зоне».

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  вакцина  вакцинация  красная зона  экскурсия 

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