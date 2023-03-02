Мнения 02.03.2023, 03:54 Кадыров заявил о зарождении «новой России»

2 марта, Mossovetinfo.ru - "На наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом. В наше действительно нелегкое время именно з...