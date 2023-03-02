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Мнения     07.03.2023 15:41

Лукашенко уверен, что диверсия на аэродроме Мачулищи требовала согласия президента Украины

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Теги:  Лукашенко  Белоруссия  диверсия  Украина  мнение 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Диверсия на аэродроме Мачулищи под Минском не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Соответствующие заявления глава государства сделал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу, передает БЕЛТА.

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Теги: 
Лукашенко  Белоруссия  диверсия  Украина  мнение 

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