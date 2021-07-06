Минздрав рассказал о влиянии COVID-19 и вакцинации на беременных

6 июля. Mossovetinfo.ru - На сегодняшний день нет данных о том, что вакцинация от коронавируса негативно влияет на течение беременности, сообщается в рекомендациях по организации медпомощи беременным и новорожденным на официальном сайте Минздрава.



Сообщается, что реестр CDC, который содержит данные о вакцинированных во время беременности, содержит данные о более чем 114 тысячах женщин. Опубликованы данные о 827 женщинах, вакцинировавшихся во время беременности. Отмечается, что частота осложнений беременности у них не отличается от частоты осложнений у невакцинированых пациенток.



В тоже время, у невакцинировавшихся беременных женщин, перенесших коронавирус, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. При этом, среднее число преждевременных родов в популяции в целом составляет 6%.



Таким образом, Минздрав считает, что вакцинация не несет угроз беременности или репродуктивной функции, проведение вакцинации рекомендовано мужчинам и женщинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей. Беременным женщинам вакцинация рекомендована с 22-й недели беременности.