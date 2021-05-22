Мишустин: данные – новая нефть, платина, золото XXI века

22 мая. Mossovetinfo.ru – Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что данные – это новая нефть, платина, золото XXI века. По его словам, «данные могут быть как источником пополнения ваших заработков, так и разрушать».



«Вообще, данные – это новая нефть, платина, золото XXI века. И данные могут быть как источником пополнения ваших заработков, так и разрушать. Иногда искажённые сведения о каких-то событиях, которые можно увидеть в интернете, нельзя опровергнуть без экспертного мнения из надёжного источника», -- сказал Мишустин во время обращения к участникам просветительского марафона «Новое знание».



«И только фундаментальные знания всегда достоверны. Они необходимы в том числе для совершения открытий, создания передовых технологий и прорывных решений, которыми сегодня гордится человечество. Обладание точными, фундаментальными знаниями – один из важнейших критериев успеха в современном мире», - отметил глава правительства РФ.



Просветительский марафон проходит в восьми городах России. Очные мероприятия просветительского марафона «Новое знание» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представил одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии.



Марафон охватил более 5 миллионов человек: в нем участвуют школьники, студенты, все, кто хочет узнать что-то новое. Организатор - российское общество «Знание».