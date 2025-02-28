9 марта — Mossovetinfo.ru — О необходимости немедленно завершить конфликт в Украине, боевые действия, заявила украинский экс-премьер, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая раскритиковала заявление главы разведывательной службы Германии Бруно Каля, заявившего, что продолжение конфликта позитивно влияет на безопасность в Европе. Об этом сообщают РИА Новости
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Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за обессиление России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто… Считаю, что Верховная рада обязана немедленно отреагировать. Мы инициируем такой шаг. Конфликт нужно заканчивать немедленно на максимально справедливых условиях, - написала Тимошенко на своей странице в одной из соцсетей, говорится в сообщении РИА Новости.
Ранее глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль высказал уверенность, что, если конфликт на Украине завершится раньше, чем в 2029 или 2030 году, то и Россия раньше сможет оказаться угрозой для Европы.
Напомним, что в июле 2022 года Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций сказал, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца»
, являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — сказал Путин.
7 марта РИА Новости сообщали, что депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая не исключила физического устранения Владимира Зеленского, отметив, что США готовят почву для его замены на более сговорчивую фигуру.
Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции… Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически, - написала Безуглая в своем Telegram-канале, отметив, что Украине не стоит надеяться на помощь США ближайшие годы.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Европейская солидарность.