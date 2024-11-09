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9 ноября — Mossovetinfo.ru — Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле. Так оценивает дейс...