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21.11.2024, 10:37
Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек
21 ноября — Mossovetinfo.ru — Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил п...
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Мнения
15.11.2024, 10:42
Назначение Трампом в кабинет министров - попытка выступить против истеблишмента
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Избранный президент Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта Ф. Кеннеди-младшего гла...
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Мнения
09.11.2024, 18:20
Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле — спецпредставитель президента РФ
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле. Так оценивает дейс...