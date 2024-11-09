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Мнения     21.11.2024 10:37

Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек

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Теги:  Москва  туризм  Евгений Козлов  турпоток  показатели  туристы  обслуживание  власть  эффективность 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, - сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

«К 2030 году объем турпотока в Москву должен достичь отметки 52 млн человек, что станет дополнительным вызовом для гостиничного сектора. Поэтому активное участие столичных отелей в нацпроекте "Производительность труда" особенно важно сейчас», - сказал Козлов.

Председатель Комитета по туризму Москвы, также отметил, что город активно привлекает туристов насыщенной программой фестивалей, развитой инфраструктурой, богатой историей и отметил, что образ города в глазах путешественников всегда тесно связан с качеством услуг, которые они получают, в том числе в отелях.

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Теги: 
Москва  туризм  Евгений Козлов  турпоток  показатели  туристы  обслуживание  власть  эффективность 

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