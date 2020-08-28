28 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом разрешится за полгода, сообщает РИА Новости.
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», - заявил мэр Москвы в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
Собянин напомнил, что уже разработана первая российская вакцина и выразил мнение, что в ближайшее время появятся ее аналоги. Над разработкой вакцин и лекарств работают и российские ученые, и ученые всего мира.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Производство вакцины уже началось. Она уже успешно прошла две стадии клинических исследований и уже показала свою безопасность. В сентябре начнется пострегистрационное испытание вакцины. Кроме того, в сентябре планируется завершить клинические испытания еще одной российской вакцины от коронавируса.
11:52 Мнения Победить коронавирус удастся через полгода - Собянин
10:22 Общество Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились
10:17 В мире Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
09:44 Общество В первые недели сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода
09:30 В России Цены на мороженое могут вырасти в России в 2021 году
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году