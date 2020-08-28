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Мнения     28.08.2020 11:52

Победить коронавирус удастся через полгода - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом разрешится за полгода, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», - заявил мэр Москвы в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Собянин напомнил, что уже разработана первая российская вакцина и выразил мнение, что в ближайшее время появятся ее аналоги. Над разработкой вакцин и лекарств работают и российские ученые, и ученые всего мира.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Производство вакцины уже началось. Она уже успешно прошла две стадии клинических исследований и уже показала свою безопасность. В сентябре начнется пострегистрационное испытание вакцины. Кроме того, в сентябре планируется завершить клинические испытания еще одной российской вакцины от коронавируса.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус 

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