Полного запрета Евросоюза на выдачу россиянам шенгенских виз не будет - Боррель

29 августа. Mossovetinfo.ru - Полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не получит единогласной поддержки в Евросоюза, заявил в интервью австрийской телерадиокомпании ORF верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



"По моему мнению, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку (в Евросоюзе - ред.)".



Вопрос о едином подходе к выдаче виз гражданам России министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на встрече в Праге 30 августа.