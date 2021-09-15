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Мнения     15.09.2021 18:05

Попова назвала сроки вакцинации более половины взрослых россиян

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Теги:  Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России будет привито от коронавируса более половины населения, сообщает ТАСС.

«У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что через несколько месяцев будет больше половины», - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что достичь такого результата можно будет благодаря прививочной компании, а также заявила, что подъем заболеваемости коронавирусом будет продолжаться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Ранее Попова призвала граждан вакцинироваться от гриппа, так как снизилось число людей, имеющих иммунитет к заболеванию.

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Теги: 
Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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