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Мнения
01.09.2023, 15:52
Попытка начать наземную операцию в Крыму будет точкой в существовании Украины - Шеремет
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокруши...
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Мнения
29.08.2023, 10:12
Одна из причин падения рубля - зависшие рупии, - Задорнов
29 августа — Mossovetinfo.ru — Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего — это оди...
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Мнения
14.08.2023, 10:02
Клишас: курс доллара оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан
14 августа — Mossovetinfo.ru — Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем telergram-канале н...