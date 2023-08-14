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Мнения     01.09.2023 15:52

Попытка начать наземную операцию в Крыму будет точкой в существовании Украины - Шеремет

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Теги:  СВО  Украина  Крым  Шеремет  Минобороны Украины  разведка  Буданов  мнение  Зеленский 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, - сказал Шеремет агентству.

По его мнению, украинскому народу пора взбунтоваться и прогнать власть убийц и террористов, засевших в Киеве.

Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что освобождение крымчан не за горами и пообещал начать наземную операцию в Крыму.

Также Буданов не согласился с мнением Владимира Зеленского, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России.

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Теги: 
СВО  Украина  Крым  Шеремет  Минобороны Украины  разведка  Буданов  мнение  Зеленский 

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