Путин призвал «шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии»

9 февраля /Mossovetinfo/ - - Владимир Путин, на прошедшем в пятницу под его руководством в Новосибирске заседании Совета по науке и образованию призвал «шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии», - сообщается в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.



«И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии. На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжёлых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам. Хотел бы услышать, безусловно, ваши предложения на этот счёт», - сказал Путин, открывая заседание.