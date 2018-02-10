Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Мнения     10.02.2018 11:29

Путин призвал «шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  мнение  цитата  Путин 

9 февраля /Mossovetinfo/ - - Владимир Путин, на прошедшем в пятницу под его руководством в Новосибирске заседании Совета по науке и образованию призвал «шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии», - сообщается в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

«И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии. На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжёлых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам. Хотел бы услышать, безусловно, ваши предложения на этот счёт», - сказал Путин, открывая заседание.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  мнение  цитата  Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

16:26 Общество «Обращения с протестом против политики Собянина» сдал в администрацию Путина кандидат в мэры Москвы Митрохин

15:36 Власть Генпрокуратура разберется на какие средства построены «самые большие дома» чиновников Дагестана

14:46 Общество 63 ребенка уже умерли от эпидемии гриппа в США

14:27 Происшествия Задержан водитель, скрывшийся после наезда на Юго-Востоке Москвы на мать с двумя детьми

12:52 В мире Сирийские войска ПВО ответили на вторую атаку Израиля у Дамаска

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

12:33 В России ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

09:44 Город (Москва и область) Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

16:22 Город (Москва и область) Выставка «Реновация без сноса», подготовленная ОД «Архнадзор», откроется 12 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru