25 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия могла бы договориться с Соединенными Штатами о сокращении оборонных расходов на 50 процентов. Об этом Владимир Путин сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, стенограмма интервью размещена на сайте Кремля
. Также Путин сказал, что Россия готова предложить сотрудничество в сфере добычи, обработки редкоземельных металлов не только по административному, государственному направлению, но и инвесторам, в том числе и новых регионах России.
«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», сказал Путин, отвечая журналисту ВГТРК на ранее прозвучавшее заявление президента США Дональда Трампа о желании провести конференцию с Россией и Китаем по этому вопросу..
Путин подчеркнул, что он никак не может комментировать то, как к этому предложению Трампа отнесется Китайская Народная Республика.
Также Путин ответил на вопросы о проведенном им совещании по редкоземельным металлам
, отметив, что России надо сконцентрировать ресурсы для работы по этому направлению, а вопрос перспективы соглашения США и Украины по редкоземельным металлам «нас не касается».
В.Путин: Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы (на Украине - ред.), насколько они реальны, сколько этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. (...) Наше дело – это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие, редкоземельные металлы – очень важная составляющая, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. Мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению».
В то же время Путин сказал, что Россия готова предложить сотрудничество в этой сфере не только по административному, государственному направлению, но и инвесторам. Также Президент РФ отметил, что подобного рода ресурсов в России на порядок больше, чем в Украине.
«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить (сотрудничество) и американским нашим партнерам, – когда говорю партнеры, то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании – если бы они проявили интерес к совместной работе.
У нас, безусловно, на порядок – хочу это подчеркнуть – на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере – в Мурманске, на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», - сказал Путин.
Также Путин сказал, что предложение о сотрудничестве по редкоземельным металлам касается и новых территорий, регионов России.
«Да, кстати говоря, что касается новых территорий, – то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», - сказал Путин.
Фото: сайт Кремля