Мнения     23.12.2025 22:02

Рейтинг позитивных и негативных событий уходящего 2025 года от лидера СР Миронова

Теги:  Итоги_года  2025  рейтинг  Миронов  Справедливая Россия  Госдума  события_года  СВО  блокировки  рост_цен  Год_освобождения 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — На брифинге в ГД подвел итоги-2025. Как всегда, я составляю свой рейтинг позитивных и негативных событий уходящего года. написал в своем телеграм-канале председатель партии «Справедливая Россия» (СР), руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По «версии», мнению, Сергея Миронова

Позитив года:

— Освобождение Курской области и в целом успехи России в ходе СВО. Практически каждый день наши бойцы освобождают от врага новые города и посёлки. В этом смысле 2025 год можно назвать Годом освобождения. Да, оно пока не завершено, но этот процесс идет все быстрее, и победа обязательно будет за нами!

— Окончательный крах западной политики изоляции России. Символично, что это произошло в год 80-летия Великой Победы. Торжества в Москве доказали провал попыток изолировать Россию, запугать наших друзей и союзников. А ведь были ещё прорывные саммиты ШОС и БРИКС, другие международные мероприятия с нашим участием. Ну и, наконец, начал постепенно восстанавливаться диалог с США. Саммит на Аляске, другие контакты дают надежду на перелом в отношениях.

— Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, которого мы добивались больше восьми лет. Нас обвиняли в популизме, говорили, что это не нужно и невозможно. Но мы добились справедливого решения. И будем настаивать на доиндексации пенсий за все пропущенные годы.

Негатив года:

— Рост цен и тарифов. Официальной инфляцией, которую рисует Росстат, никого не обманешь. Все дорожает, а госрегулирование цен, к которому постоянно призывает СР, не применяется. Сколько раз мы предлагали ограничить наценки хотя бы на основные продукты питания! Нам отвечают, что это противоречит законам рынка. При этом нынешний рост цен – не рыночный, а рукотворный процесс. Он провоцируется прежде всего вредительской политикой ЦБ, которая не сдерживает, а разгоняет инфляцию.

— Рост налогов и сборов, который тоже добавляет к инфляции. Те решения, которые продавил Минфин – о повышении НДС, нагрузке на малый бизнес, – увы, еще скажутся и в ценах товаров и услуг.

— Всевозможные блокировки, замедления, отключения мобильного интернета. Да, время непростое. Но нужно защищать страну и людей от угроз, сводя к минимуму побочные эффекты. Тотальные запреты и отключения порождают хаос. У мобильных операторов праздник, а люди не знают, что еще им отключат. Некоторые деятели договорились до того, что весь Рунет якобы могут отключить от глобальной сети. Хватит будоражить людей, у которых других, социальных проблем хватает!


 Напомним, что сегодня Госдума провела последнее в 2025 году пленарное заседание. В 2025 году Госдума приняла 588 федеральных законов.

Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия


