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Мнения     03.03.2021 19:52

Скворцова рассказала, когда можно начаться третья волна коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  Вероника Скворцова 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая», - заявила Скворцова.

При этом, по расчетам ФМБА, если третья волна начнется, ее пик придется на октябрь.

В тоже время, вакцинация может помочь избежать третьей волны заболеваемости. Если вакцина эффективна настолько, насколько обещают производители, и если вызванный вакциной иммунитет продлится более полугода, то для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо оперативно привить четверть населения страны.

Другой вариант - это вакцинировать треть населения страны за более длительный срок.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация позволит избежать третьей волны коронавируса, а в случае соблюдения всех действующих ограничительных мер и успешной вакцинации, коллективный иммунитет сформируется у россиян в первом полугодии текущего года.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  Вероника Скворцова 

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