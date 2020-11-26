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Мнения     26.11.2020 09:10

Собянин: Необходимости вводить новые ограничения в Москве сейчас нет

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Необходимости вводить дополнительные ограничения в Москве на данный момент нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, ссылаясь на мнение специалистов.

Собянин также подчеркнул, что «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением». «В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу», - написал мэр Москвы.

По словам Собянин, принятые меры позволяют «избежать самого тяжелого «весеннего» сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся».

Действие большинства ограничений в Москве продлено до 15 января 2021 года.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

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