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Мнения     12.05.2023 07:36

Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась из-за завышенной оценкой собственного влияния в мире

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Теги:  Россия  СВО  Запад  планы  капитуляция  провал  мнение 

12 мая - Mossovetinfo.ru - Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против Москвы. Об этом написали журналисты британского издания The Spectator.

Запад начал санкционную войну ожидая капитуляции России перед Западом, но готовность других государств сотрудничать с Россией нарушила планы, - оказалось, что «у незападных стран нет желания вводить санкции» против России, сказано в статье.

«Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — написали обозреватели.

Прямым подтверждением провальной санкционной политики США и их союзников авторы материала считают завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который теперь ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам текущего года.

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Теги: 
Россия  СВО  Запад  планы  капитуляция  провал  мнение 

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