Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо, Уиткофф и Кушнер уверены, что Путин хочет завершить конфликт, сообщил в среду в Белом доме президент США Дональд Трамп во время брифинга, общения с журналистами.

По мнению Трампа, спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине.

Путин хотел бы «вернуться к более нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с Соединёнными Штатами Америки, если честно, вместо того чтобы, вы знаете, терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень чётким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп.

Также, по его словам, США в контактах с представителями Украины «вырабатывают нечто хорошее».

Ранее Reuters со ссылкой на представителя американской администрации в Белом доме, также сообщило, что Белый дом считает обстоятельной и продуктивной встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным и президент России настроен на завершение конфликта (СВО).

