04.12.2025, 00:50
Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо, Уиткофф и Кушнер увер...
26.11.2025, 18:22
Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Строительство, стройотрасль и девелопмент в России отстают по внедрению технологий ис...
26.11.2025, 08:03
Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для проведения научных исследован...