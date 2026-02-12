Другие материалы
-
Мнения
02.03.2026, 08:12
Удары Трампа по Ирану открывают эру неограниченной американской власти - Bloomberg
2 марта — Mossovetinfo.ru — Целенаправленные нападения и убийство действующего главы государства знаменуют собой о...
-
Мнения
20.02.2026, 10:13
Задачи СВО будут решены в 2026 году - полагает экс премьер РФ Степашин
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году, полагает бывший премь...
-
Мнения
12.02.2026, 06:50
Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 с жёстко лимитированной политической субъектностью - аналитика АПЭК
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 как регион с высокой электоральной значимо...