 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     02.03.2026 08:12

Удары Трампа по Ирану открывают эру неограниченной американской власти - Bloomberg

Теги:  Иран  удары  нападение  политика  мораль  право  власть  принципы  Трамп  США  Bloomberg  мнение 

2 марта — Mossovetinfo.ru — Целенаправленные нападения и убийство действующего главы государства знаменуют собой отход от многолетней политики США. Президент Дональд Трамп уже давно заявляет, что США больше не занимаются государственным строительством. Теперь он взял на вооружение форму вмешательства, которая отсылает к более ранней эпохе в истории Америки: открыто объявлять лидеров враждебных государств вне закона и добиваться их ареста, не вдаваясь в подробности того, как США намерены действовать в дальнейшем. Такое мнение высказывает Bloomberg.

«Похоже, Трамп стал настораживающе готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь лишь тем, что он считает интересами США в конкретный момент, — заявил бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс в интервью Bloomberg. — Такой подход по принципу «кто сильнее, тот и прав» создает ужасный прецедент, когда любая страна может позволить себе напасть на лидера любой другой страны — именно то, что должен был предотвратить Устав ООН».

Накануне Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с убийством Верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, отметив, назвав это в телеграмме «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». Также Трамп призывал иранцев «захватить власть в стране». 

