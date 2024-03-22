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Мнения     29.03.2024 19:51

В Госдуме предлагают запретить иноагентам избираться – Гусев, Миронов

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Теги:  Госдума  обращение  лидеры  иноагенты  поправки  Справедливая Россия 

29 марта — Mossovetinfo.ru —— Первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, первый заместитель председателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев внесёт в ГД законопроект о запрете избираться иностранным агентам, сообщает пресс служба партии.

"Некоторые грантополучатели заморских фондов решили баллотироваться в Мосгордуму. В том числе проживающая в Израиле телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева. 45 таких агентов, по её словам, планируют выдвинуть свои кандидатуры в 45 московских округах. По закону иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться. Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией", – отметил Дмитрий Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться и занимать выборные должности.

"Лидер партии Сергей Миронов и фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах", – сообщил Дмитрий Гусев.

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Теги: 
Госдума  обращение  лидеры  иноагенты  поправки  Справедливая Россия 

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