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Мнения
29.03.2024, 19:51
В Госдуме предлагают запретить иноагентам избираться – Гусев, Миронов
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, п...
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Мнения
25.03.2024, 14:41
Крашенинников: обсуждение смертной казни может увести в ложном направлении
25 марта — Mossovetinfo.ru — Дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» могут увести...
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Мнения
22.03.2024, 13:01
Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»
22 марта — Mossovetinfo.ru — Россия находится в состоянии войны, каждый должен это понимать, Россия продолжит действ...