Вэнс назвал Украину при Байдене «странной денежной ямой»

28 августа — Mossovetinfo.ru — Администрация предыдущего президента США Джо Байдена выделяла Владимиру Зеленскому сотни миллиардов долларов в «странную денежную яму» » без плана решения конфликта, «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

Украина «была похожа на странную денежную яму», куда Вашингтон направлял деньги, чтобы решить проблему, при этом «без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — отметил вице-президент США.

Также в интервью Вэнс напомнил о публичной перепалке с Зеленским в Белом доме 28 февраля, что, по мнению Вэнса, позволило пролить свет на опасения администрации по поводу Украины. «Я думаю, американскому народу было полезно его увидеть», — добавил он.

Вэнс отметил, что его настоящая обеспокоенность темой финансов вызвана не украинским лидером, а администрацией Байдена, которая выделила $128 млрд Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение по поводу использования Киевом всех денежных средств, переданных Вашингтоном, для покупки оружия.

