14 октября. Mossovetinfo.ru – Старшеклассникам имеет смысл оставаться на дистанционном обучении до тех пор, пока не начнется устойчивое снижение новых случаев коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.



По словам Лукашева, перевод старшеклассников на дистанционное обучение поможет снизить заболеваемость коронавирусом, хотя многое зависит от того, насколько они будут воздерживаться от контактов в свободное время. Хотя эта мера принесет пользу в любом случае, просто потому, что сократится количество контактов внутри школы.



Кроме того, вирусолог отметил, что данная мера экономически безболезненна, так как родителям старшеклассников нет необходимости оставаться с ними дома.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 октября, после окончания осенних каникул, школьники 6-11-х классов в Москве переходят на дистанционное обучение в целях борьбы с распространением коронавируса. Ученики 1-5-х классов вернутся в школы и будут учиться в обычном режиме.