11 января. Mossovetinfo.ru - Вирусологи считают, что России не угрожает третья волна коронавируса, новых рекордов заболеваемости в 2021 году также не ожидается, сообщают «Известия».



Как считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, новогодние праздники позволили приостановить рост заболеваемости коронавирусом, так как многие провели праздничные дни фактически в режиме самоизоляции. Это позволило разорвать эпидемический период, начавшийся осенью.



В результате, во второй половине января заболеваемость вновь может пойти вверх, однако такого роста, как весной или осенью уже не будет. Помимо разорванных эпидемических цепочек, на снижение заболеваемости будут оказывать влияние рост числа переболевших, введенные карантинные меры, а также проводимая масштабная вакцинация.



В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, считает, что ситуация пока далека от стабильной.



По приблизительным подсчетам в России коронавирусом было инфицировано от 20 до 25% граждан, чего недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию. Однако эта цифра все же весьма значительна, и вместе с начавшейся вакцинацией позволяет рассчитывать, что январские цифры заболеваемости не превысят декабрьских.



Однако, Нетесов отметил, что по данным Минздрава, в России пока вакцинировано около миллиона человек, а для остановки эпидемии необходимо вакцинировать гораздо больше.



Также Нетесов спрогнозировал, что в апреле-мае распространение коронавируса замедлится, а летом количество заболевших будет меньше, чем годом ранее. Осенью возможен некоторый подъем вместе с обычными ОРВИ, но он будет не таким значительным, как прошедшей осенью, так как больше людей уже перенесут заболевание, кроме того, скажется эффект от вакцинации.