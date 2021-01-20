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Мнения     20.01.2021 12:47

Врач прокомментировал снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

20 января. Mossovetinfo.ru – В снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, говорить о стабилизации ситуации пока рано, рассказал в интервью РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По словам Малышева нынешняя статистика по заболеваемости пока не позволяет говорить о стабилизации ситуации, возможны различные варианты, снижение заболеваемости может быть временным.

«Надо понаблюдать. Давайте не будем делать скоропостижных выводов. Особо ничего такого экстраординарного нет, все в обычном режиме. Сегодня у нас 20 января, еще недельку надо подождать и посмотреть», - заявил инфекционист.

Ранее сообщалось, что в Москве 20 января выявлено минимальное число новых случаев заражения коронавирусом с конца сентября.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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