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11:19 Город (Москва и область) Выездные пункты вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
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