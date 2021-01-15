22 января. Mossovetinfo.ru – Риск заражения коронавирусом можно снизить, если следить за качеством вдыхаемого воздуха, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. ...

20 января. Mossovetinfo.ru – В снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, говорить о стабилизации ситуации пока рано, рассказал в интервью РИА Нов...