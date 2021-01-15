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Мнения
22.01.2021, 10:10
Врач рассказал, как снизить опасность заражения коронавирусом
22 января. Mossovetinfo.ru – Риск заражения коронавирусом можно снизить, если следить за качеством вдыхаемого воздуха, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. ...
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Мнения
20.01.2021, 12:47
Врач прокомментировал снижение заболеваемости коронавирусом в Москве
20 января. Mossovetinfo.ru – В снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, говорить о стабилизации ситуации пока рано, рассказал в интервью РИА Нов...
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Мнения
15.01.2021, 10:49
Роспотребнадзор: назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно.
15 января. Mossovetinfo.ru – Назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно, заявила в ходе Гайдаровского форума глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. По сло...