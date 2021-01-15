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Мнения     22.01.2021 10:10

Врач рассказал, как снизить опасность заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  профилактика 

22 января. Mossovetinfo.ru – Риск заражения коронавирусом можно снизить, если следить за качеством вдыхаемого воздуха, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам Болибока, грязный воздух повышает восприимчивость организма ко всем вирусам, в том числе к COVID-19. Чистота воздуха влияет и на течение болезни, чем больше кислорода в воздухе - тем легче человек переносит респираторное заболевание.

Поэтому, по словам врача, необходимо следить за качеством вдыхаемого воздуха в течение суток. Особенно важно очищать от пыли спальню, потому что в ней люди проводят много времени, а во время сна активно дышат. Поэтому о чистоте спальни надо заботиться в первую очередь. В остальных помещениях, в которых человек находится во время бодрствования, достаточно регулярной уборки и проветривания.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  профилактика 

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