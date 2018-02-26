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Мнения     26.02.2018 16:57

ВЦИОМ: Большинство россиян не обсуждают тему выборов президента

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Теги:  ВЦИОМ  выборы  опрос 

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. «53% граждан сообщили, что они вообще не говорили на эту тему со своими родными, друзьями и знакомыми», - информирует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 26 февраля 2018 г. в пресс-релизе о результатах опроса посвященного избирательной кампании по выборам Президента РФ.

«21% - обсуждали, за кого голосовать, 10% - о личностях и достижениях кандидатов», - сообщает ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ показывает, что «максимальное отрицательное значение» кому не понравились увиденные материалы агитационной кампании - 36%, имеет агиткампания за Ксению Собчак. «Кампания Павла Грудинина привлекла внимание чуть более трети россиян (35%). Из них 18% отметили, что агитация Грудинина им не понравилась, 10% - понравилась», - сообщает ВЦИОМ.

«За три недели оставшихся до выборов президента имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины граждан нашей страны: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)», - отмечает ВЦИОМ по данным своего опроса.

СПРАВКА: Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18-19 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. 

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Теги: 
ВЦИОМ  выборы  опрос 

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