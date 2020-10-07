7 октября. Mossovetinfo.ru - Общероссийский локдаун из-за коронавируса может быть введен только как самая крайняя мера, сообщила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.



По словам Вуйнович, ранее жесткие меры вводились в ситуации, когда о вирусе ничего не было известно, сейчас же такие жесткие меры могут быть введены только в том случае, если ситуация будет совершенно неизвестна, в качестве последнего средства.



Накопленные знания о вирусе и разработанные методы борьбы с пандемией позволяют вести борьбу не останавливая экономику и систему образования.



При этом, представитель ВОЗ считает, что отдельные, локальные по времени или секторальные ограничения могут быть введены.



Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано более 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Уже второй день подряд число новых случаев заражения превышает 11 тысяч. В предыдущий раз такой уровень заболеваемости отмечался в первой половине мая.