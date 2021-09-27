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Мнения     27.09.2021 12:12

Юрист дал советы россиянам, которые стали жертвами интернет-мошенничества

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Теги:  мошенничество  интенрнет-мошенники  советы 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в интервью RT, что нужно делать, если вы стали жертвой интернет-мошенничества.

По словам Соловьева, расследовать случаи интернет-мошенничества сложно, в связи с тем, что большие трудности возникают с идентификацией преступников.

Если вы подозреваете, что стали объектом внимания интернет-мошенников, необходимо перепроверить кто с вами контактирует, и не спешить с переводом денег даже если вам предлагают нужный товар по хорошей цене. Также не надо торопиться с передачей личных данных.

Если же деньги уже переведены, необходимо тщательно зафиксировать все свои действия: сделать скриншоты денежных переводов, записать контактные данные лжепродавцов, сохранить ссылки на их сайты или сфотографировать их.

В целом, процесс покупки товаров в интернете рекомендуется фиксировать, в том числе с помощью видеозаписей.

Зафиксировав свои действия, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства, либо по месту совершения преступления.

Соловьев также отметил, что необходимо упростить порядок взаимодействия банковских структур с правоохранительными органами. Так, в случае получения информации о правоохранителей, банки могли бы оперативно блокировать счета преступников. Это помешало бы им переводить деньги на другие счета и помогло бы вернуть деньги потерпевшим.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают письма якобы от портала госуслуг, сообщая о том, что из-за технического сбоя человек якобы откреплен от поликлиники. После этого человеку предлагают заново пройти регистрацию, а также уплатить пошлину.

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Теги: 
мошенничество  интенрнет-мошенники  советы 

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