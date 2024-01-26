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Мнения     05.02.2024 07:43

Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного для перезагрузки - Rai1

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Теги:  Зеленский  Украина  военная сфера  перезагрузка  Залужный  отставка 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", по мнению Зеленского необходима перезагрузка и новое начало не только в военной сфере. Об этом президент Украины рассказал в эксклюзивном интервью каналу Rai1.

По его словам, речь идет обо всей управленческой группе, которая "ведет машину страны".

Канал Rai1 сообщает: "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. определенно перезагрузка, новый старт необходим", "я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны". Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопрос директора Tg1 Джана Марко Чиоччи о новостях в СМИ о возможной отставке командующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.
"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководителей государства, а не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что мы заменили одного человека", - сказал Зеленский.
"Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем быть обескуражены, у нас должны быть правильные положительные энергии... вот почему я говорю о перезагрузке, запасе, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - пояснил он.

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Теги: 
Зеленский  Украина  военная сфера  перезагрузка  Залужный  отставка 

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