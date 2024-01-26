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05.02.2024, 07:43
Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного для перезагрузки - Rai1
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в воен...
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02.02.2024, 18:39
ЦИК: Умершие люди «поставили» подписи за Надеждина и Малинковича
2 февраля — Mossovetinfo.ru — Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в подписных лис...
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26.01.2024, 07:59
Запад пытается раскачать ситуацию в России - Нарышкин
26 января — Mossovetinfo.ru — Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевш...