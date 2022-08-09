 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Мнения     09.08.2022 08:04

Зеленский призвал полностью очистить запад от всех граждан России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Зеленский  Запад  Россия  граждане  мнение 

9 августа. Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России, а находящихся в Евросоюзе россиян выслать в Россию. В обширном интервью The Washington Post Зеленский сказал, что “самые важные санкции — закрыть границы”. Он сказал, что русские должны “жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию”.

“Какой бы ни был русский ... заставьте их поехать в Россию”, “тогда они поймут”, - сказал он. ”Население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него”.

Зеленский считает, что полное закрытие границ для россиян будет иметь более сильное влияние, чем уже введенные санкции

5 августа The Washington Post со ссылкой на информацию от нескольких мэров крупных городов Украины сообщил, что на фоне многомиллиардной помощи западных стран Украине администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти, что вызывает недовольство мэров крупных городов. Отмечалось, что ряд мэров крупных городов считают что Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов. При этом созданные военные администрации по полномочиям превосходят гражданские органы власти и получают финансирование непосредственно из Киева.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Зеленский  Запад  Россия  граждане  мнение 

Возврат к списку

Лента новостей

08:04 Мнения Зеленский призвал полностью очистить запад от всех граждан России

17:56 Общество Как забронировать сейф в Сбербанке онлайн

15:09 Происшествия По факту смерти работников в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело

12:04 Происшествия Мужчине предъявлено обвинение в убийстве родителей в квартире в Балашихе

09:15 Город (Москва и область) Почти 20 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано видеофиксацией в Москве в I полугодии 2022 года

Актуальные материалы

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru