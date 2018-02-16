Жириновский: «пока России будет однопартийная система мы вперед не двинемся»

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По мнению лидера ЛДПР, кандидата в президенты России Владимира Жириновского, «пока в России будет однопартийная система, мы вперед не двинемся». Об этом 16 февраля, Владимир Жириновский сообщил в ТАСС в ходе пресс-конференции.



Жириновский полагает, что пока в стране будет монополия одной партии, Россия будет проигрывать. Последствиями монополизации власти Жириновский объяснил «проигрыш России и на Украине и в Сирии» и других местах.



Везде нужно, чтобы губернаторы были окружены представителями других партий» и тогда снизится коррупция, укрепится власть, сказал Жириновский.



Также Жириновский отметил, что «все ключевые чиновники поставлены олигархами».

