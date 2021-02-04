4 февраля умер бывший главный санитарный врач Москвы, член-корреспондент РАН Филатов

4 февраля. Mossovetinfo.ru - 4 февраля умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Николаевич Филатов. Об этом сообщается в некрологе на сайте НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова (НИИ им. И. И. Мечникова) где с 2012 года Н.Филатов был заместителем директора Института по научной работе, руководителем направления Института “Совершенствование методов эпиднадзора и профилактики социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний”.



«04 февраля 2021 года на 67 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий Правительства Российской Федерации в области образования Николай Николаевич Филатов», - говорится в некрологе.



«Светлая память о Николае Николаевиче, выдающемся ученом, отзывчивом, исключительно порядочном, прекрасном человеке, заботливом семьянине и верном друге навсегда сохранится в сердцах родственников, коллег, учеников и друзей», - пишут коллеги Филатова из НИИ им. И. И. Мечникова.



ИА Моссовет отмечает, что, работая на протяжении многих лет в Москве главным санитарным врачом, в том числе в не простые 90-е годы минувшего столетия, Николай Филатов значительное внимание уделял приведению в порядок нормативной базы, направленной на совершенствование системы медицинских осмотров и гигиенического обучения, вопросам содержания домашних животных, а также - противодействию фальсификация результатов медицинских осмотров, вносимых в медицинские книжки, как одной из угроз распространения опасных заболеваний. Выступая в Мосгордуме по данному вопросу, Филатов сообщил, что на тот период по имеющимся у Роспотребнадзора данным, 30-40 процентов находящихся на руках у людей книжек – фальшивки.

