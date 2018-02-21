Amnesty International критикetn ситуацию с правами человека в России и в Украине

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в России ухудшилась ситуация с правами человека в 2017 году, в Украине – «демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей», а в целом в мире - пожинает ужасающие плоды риторики ненависти. Доклад опубликован на сайте организации 22 февраля.



Amnesty International заявила, что в России ухудшилась ситуация с правами человека в 2017 году.

«Вводились все новые ограничения свободы выражения мнений, объединений и мирных собраний. Продолжилось притеснение и запугивание правозащитников и независимых НКО. Культурные права ограничивались, в том числе из-за давления и самоцензуры», — говорится в докладе.



Власти Украины, «под предлогом защиты от российской агрессии» вступили на путь нарушения прав.

«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», - отмечается в докладе AI.



В то же время в докладе отмечается, что в настоящее время мир пожинает ужасающие плоды риторики ненависти, и это создает риск того, что дискриминация в отношении групп людей, которые находятся в уязвимом положении.