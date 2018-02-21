Другие материалы
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Общество
22.02.2018, 15:05
Шествия памяти Немцова в центре Москвы пройдет 25 февраля - перекроют ряд улиц
22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - 25 февраля будут временно перекрыты ряд улиц в центре Москвы, в том числе – часть Бульварного кольца, в связи с проведением марша памяти политика Бориса Немцова. Об э...
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Общество
22.02.2018, 09:37
Amnesty International критикetn ситуацию с правами человека в России и в Украине
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в России ухудшилась ситуация с правами человека в 2017 году, в Украине – «демонстрируют коро...
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Общество
21.02.2018, 19:00
С 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода – МЧС
21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «С 23 по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ни...