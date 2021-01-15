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Общество     15.01.2021 07:56

Аномальные морозы в Москве сохраняются

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Теги:  погода  прогноз погоды 

15 января. Mossovetinfo.ru – Вероятность осадков в Москве в пятницу, 15 января, сократится до минимума. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

При этом аномальные морозы в столице сохраняются – в Москве в пятницу ожидает до 17 градусов мороза. Атмосферное давление в столице составит 742 миллиметра ртутного столба. В Московской области местами похолодает до минус 19.

Ранее сообщалось, что морозы сохранятся в Москве до конца января. Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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